Théâtre Loiré-sur-Nie

Théâtre

Salle des fêtes Loiré-sur-Nie Charente-Maritime

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

La compagnie du clair de Lune vous invite à venir rire autour d’une première partie avec une pièce patoisante et une deuxième partie une grande pièce Poker pour l’Australie ;

Salle des fêtes Loiré-sur-Nie 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 50 49 77

The Clair de Lune theatre company invites you to come and laugh at a first half featuring a play in local dialect and a second half featuring a major play, Poker for Australia .

