Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre L’Oiseau Bleu Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

Théâtre L’Oiseau Bleu Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

Théâtre L’Oiseau Bleu Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle du Champ de Foire

Adresse : 7 Allée du Champ de Foire

Ville : 33240 Saint-André-de-Cubzac

Département : Gironde

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-André-de-Cubzac

Théâtre L’Oiseau Bleu

Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Ne manquez pas ce conte magique interprété par Les Tréteaux de l’Enfance et l’AOL L’Oiseau Bleu .
Venez rêver en famille !   .

Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre L’Oiseau Bleu

L’événement Théâtre L’Oiseau Bleu Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-05-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme

À voir aussi à Saint-André-de-Cubzac (Gironde)