Théâtre L’Oiseau Bleu Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac
Théâtre L’Oiseau Bleu Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac samedi 23 mai 2026.
Saint-André-de-Cubzac
Théâtre L’Oiseau Bleu
Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Ne manquez pas ce conte magique interprété par Les Tréteaux de l’Enfance et l’AOL L’Oiseau Bleu .
Venez rêver en famille ! .
Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Théâtre L’Oiseau Bleu
L’événement Théâtre L’Oiseau Bleu Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-05-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme
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