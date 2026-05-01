Théâtre L’Oiseau Bleu Salle du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac

Saint-André-de-Cubzac

Théâtre L’Oiseau Bleu

Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Ne manquez pas ce conte magique interprété par Les Tréteaux de l’Enfance et l’AOL L’Oiseau Bleu .

Venez rêver en famille ! .

Salle du Champ de Foire 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Théâtre L’Oiseau Bleu

L’événement Théâtre L’Oiseau Bleu Saint-André-de-Cubzac a été mis à jour le 2026-05-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme