Théatre L’Opium réside dans le pixel, Chartres

Théatre L’Opium réside dans le pixel

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Dans un monde où les nouvelles technologies prennent le contrôle de nombreux aspects de nos vies, certains se tournent vers des imaginaires virtuels pour trouver une liberté et une force que leur refuse leur quotidien.

Comment les jeux vidéo deviennent-ils un refuge pour fuir la réalité, jusqu’à ce qu’une confusion s’opère entre leurs propres vies et les personnages qu’ils incarnent dans leurs parties ? Ce seul en scène, proche du théâtre-récit, est nourri à la fois par le témoignage et par le conte. Par les Compagnons d’Ulysse. Texte, jeu & mise en scène Baptiste Dezerces. À partir de 12 ans. 20 .

English :

In a world where new technologies are taking control of many aspects of our lives, some people turn to virtual imaginations to find a freedom and strength denied them by their everyday lives.

