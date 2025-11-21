Théâtre L’origine du monde (46×55) Nicolas Heredia Rue Kateb Yacine Die

Théâtre L’origine du monde (46×55) Nicolas Heredia

Un spectacle quelque part entre la conférence, le jeu d’argent, l’histoire dont vous êtes le héros et la réunion Tupperware.

Rue Kateb Yacine Les Aires Théâtre de Die et du Diois Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 80 35 contact@theatre-les-aires.com

English :

A show somewhere between a lecture, a gambling game, a story in which you are the hero, and a Tupperware meeting.

German :

Eine Show, die irgendwo zwischen einer Konferenz, einem Glücksspiel, einer Geschichte, in der Sie der Held sind, und einem Tupperware-Treffen angesiedelt ist.

Italiano :

Uno spettacolo a metà tra una conferenza, una scommessa, una storia in cui voi siete l’eroe e una riunione Tupperware.

Espanol :

Un espectáculo a medio camino entre una conferencia, una apuesta, una historia en la que usted es el héroe y una reunión de Tupperware.

