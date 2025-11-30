Théâtre Lou Baylet de Bordebielhe Salle la Saligueta Labastide-Cézéracq
Théâtre Lou Baylet de Bordebielhe Salle la Saligueta Labastide-Cézéracq dimanche 30 novembre 2025.
Théâtre Lou Baylet de Bordebielhe
Salle la Saligueta Chemin du Moulin de Bas Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
La Troupe Trote Cas vient jouer sa pièce en Béarnais accompagnée de la chorale 2 SI de LA . .
Salle la Saligueta Chemin du Moulin de Bas Labastide-Cézéracq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 31 04
English : Théâtre Lou Baylet de Bordebielhe
German : Théâtre Lou Baylet de Bordebielhe
Italiano :
Espanol : Théâtre Lou Baylet de Bordebielhe
L’événement Théâtre Lou Baylet de Bordebielhe Labastide-Cézéracq a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Coeur de Béarn