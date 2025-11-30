Théâtre Lou Baylet de Bordebielhe Salle la Saligueta Labastide-Cézéracq

Théâtre Lou Baylet de Bordebielhe

Salle la Saligueta Chemin du Moulin de Bas Labastide-Cézéracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

La Troupe Trote Cas vient jouer sa pièce en Béarnais accompagnée de la chorale 2 SI de LA . .

Salle la Saligueta Chemin du Moulin de Bas Labastide-Cézéracq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 31 04

