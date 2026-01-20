Théâtre- Louise Morstan et la Marmotte Rouge Pontarlier
Théâtre- Louise Morstan et la Marmotte Rouge Pontarlier samedi 21 mars 2026.
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 17.5 – 17.5 – 17.5 EUR
Début : 2026-03-21 15:30:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
Organisé par le théâtre du Quiproquo.
Retrouvez le Quiproquo Tour dans une comédie déjantée aussi drôle que surprenante! Plongez avec nous dans le Paris des années 20, à l’aube des Jeux Olympiques et rencontrez une multitude de personnages qui se succéderont pour vous faire voyager, enquêter mais surtout rire aux larmes!
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
