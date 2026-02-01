[Théâtre] Loup y es-tu ? Espace Clara Clères
Espace Clara 38 Côte du Mont Blanc Clères Seine-Maritime
Début : 2026-02-27 19:30:00
fin : 2026-02-27 20:00:00
2026-02-27
Le Théâtre d’en haut vous invite ce vendredi 27 février à sa représentation de Loup y es-tu ? à l’Espace Clara de Clères.
Un Loup très toutou, un Loup friand de froufrou, un Loup qui ne comprend rien du tout. Est-ce vraiment complètement, totalement, absolument un si grand méchant Loup?
Lecture théâtralisé mise en scène par Cécile Henry. .
theatredenhautrouen@gmail.com
