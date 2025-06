Théâtre-L’ours et l’oiseau au Centre culturel Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste 12 juillet 2025 10:30

Hautes-Pyrénées

Théâtre-L’ours et l’oiseau au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-12 10:30:00

fin : 2025-07-12

Date(s) :

2025-07-12

Second spectacle de la Compagnie Semis-Babillage, L’Ours et l’oiseau adapte à la scène le conte L’ours et le chat sauvage, de Komako Sakaï et Kazumi Yumoto, pour les enfants de 3 à 6 ans

L’Ours et l’Oiseau, c’est un chemin émotionnel, et une forte histoire d’amitié. Au cours de ce seule en scène, on suit les pas de l’ours, très triste après le décès de son meilleur ami, le petit oiseau.

Parcours affectif, aussi bien intime qu’en lien avec le monde qui l’entoure, l’ours va traverser plusieurs étapes, d’incompréhension, de colère, de tristesse, de redécouverte de son environnement, de mise en lien avec de nouvelles personnes et de plaisir de se souvenir.

Avec douceur, poésie et parfois humour, la compagnie aborde la question de ceux qui restent, des émotions qui les traversent, et de comment ils font pour vivre avec la séparation et l’absence.

Comment tels créent de nouveaux liens, et quelles sont les étapes qui leur permettront de vivre avec, joyeusement

Spectacle GRATUIT

Infos et réservations

05 62 39 78 48



.

au Centre culturel Maison du Savoir SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir65.fr

English :

The second show by Compagnie Semis-Babillage, L’Ours et l’oiseau adapts Komako Sakaï and Kazumi Yumoto’s tale L’ours et le chat sauvage for the stage, for children aged 3 to 6

L’Ours et l’Oiseau is an emotional journey, and a strong story of friendship. In this one-man show, we follow in the footsteps of the bear, saddened by the death of his best friend, the little bird.

An emotional journey, as intimate as it is connected to the world around him, the bear goes through several stages of incomprehension, anger, sadness, rediscovery of his environment, connection with new people and the pleasure of remembering.

With gentleness, poetry and sometimes humor, the company tackles the question of those who remain, the emotions that run through them, and how they cope with separation and absence.

How do they create new bonds, and what are the steps that will enable them to live with it, happily?

FREE show

Information and reservations

05 62 39 78 48

German :

Das zweite Stück der Compagnie Semis-Babillage, L’Ours et l’oiseau, adaptiert das Märchen Der Bär und die Wildkatze von Komako Sakaï und Kazumi Yumoto für die Bühne, für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Der Bär und der Vogel ist ein emotionaler Weg und eine starke Geschichte über Freundschaft. In dieser Inszenierung folgen wir den Schritten des Bären, der nach dem Tod seines besten Freundes, des kleinen Vogels, sehr traurig ist.

Auf seiner emotionalen Reise, die sowohl intim als auch mit der Welt um ihn herum verbunden ist, durchläuft der Bär mehrere Etappen: Unverständnis, Wut, Traurigkeit, Wiederentdeckung seiner Umgebung, Verbindung mit neuen Menschen und Freude an der Erinnerung.

Mit Sanftheit, Poesie und manchmal Humor behandelt das Ensemble die Frage nach den Zurückbleibenden, den Emotionen, die sie durchströmen, und wie sie mit der Trennung und der Abwesenheit leben können.

Wie sie neue Bindungen aufbauen und welche Schritte sie unternehmen, um damit zu leben

KOSTENLOSE Aufführung

Infos und Reservierungen

05 62 39 78 48

Italiano :

Il secondo spettacolo della Compagnie Semis-Babillage, L’Ours et l’oiseau, adatta il racconto L’ours et le chat sauvage, di Komako Sakaï e Kazumi Yumoto, per bambini dai 3 ai 6 anni

L’Ours et l’Oiseau è un viaggio emotivo e una forte storia di amicizia. In questo spettacolo personale, seguiamo le orme dell’orso, che è molto triste dopo la morte del suo migliore amico, l’uccellino.

Un viaggio emotivo, tanto intimo quanto legato al mondo che lo circonda, l’orso attraversa diverse fasi di incomprensione, rabbia, tristezza, riscoperta del suo ambiente, connessione con nuove persone e il piacere di ricordare.

Con dolcezza, poesia e talvolta umorismo, la compagnia affronta la questione di chi resta, delle emozioni che lo attraversano e di come affronta la separazione e l’assenza.

Come si creano nuovi legami e quali sono i passi che permettono di convivere con gioia?

Spettacolo gratuito

Informazioni e prenotazioni

05 62 39 78 48

Espanol :

El segundo espectáculo de la Compagnie Semis-Babillage, L’Ours et l’oiseau adapta el cuento L’ours et le chat sauvage, de Komako Sakaï y Kazumi Yumoto, para niños de 3 a 6 años

L’Ours et l’Oiseau es un viaje emocional y una fuerte historia de amistad. En este espectáculo unipersonal, seguimos los pasos del oso, que está muy triste tras la muerte de su mejor amigo, el pajarito.

Un viaje emocional, tan íntimo como conectado con el mundo que le rodea, el oso pasa por varias etapas de incomprensión, rabia, tristeza, redescubrimiento de su entorno, conexión con nuevas personas y el placer de recordar.

Con dulzura, poesía y a veces humor, la compañía aborda la cuestión de quién se queda atrás, las emociones que les recorren y cómo afrontan la separación y la ausencia.

¿Cómo forjan nuevos lazos y cuáles son los pasos que deben dar para vivir felices para siempre?

Espectáculo GRATUITO

Información y reservas

05 62 39 78 48

L’événement Théâtre-L’ours et l’oiseau Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2025-06-23 par OT de Neste-Barousse|CDT65