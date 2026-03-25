Théâtre L’Ours Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge

Théâtre L’Ours

Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 02:40:00

Date(s) :

2026-04-04

Nous retrouvons Lucile Beaune à l’EMC deux ans après avoir accueilli son très beau spectacle de magie nouvelle Le Rempart.

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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org

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English :

We welcome Lucile Beaune back to the EMC two years after hosting her stunning new magic show Le Rempart.

L’événement Théâtre L’Ours Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Coeur Essonne