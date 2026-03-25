Théâtre L’Ours Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge
Théâtre L’Ours Place Marcel Carné Saint-Michel-sur-Orge samedi 4 avril 2026.
Théâtre L’Ours
Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge Essonne
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 02:40:00
Date(s) :
2026-04-04
Nous retrouvons Lucile Beaune à l’EMC deux ans après avoir accueilli son très beau spectacle de magie nouvelle Le Rempart.
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Place Marcel Carné Espace Marcel Carné (EMC) théâtre Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France +33 1 69 04 98 33 billetterie@emc91.org
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English :
We welcome Lucile Beaune back to the EMC two years after hosting her stunning new magic show Le Rempart.
L’événement Théâtre L’Ours Saint-Michel-sur-Orge a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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