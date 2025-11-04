Théâtre Lumière ! Wassy
Théâtre Lumière ! Wassy mardi 4 novembre 2025.
Théâtre Lumière !
La Forgerie Wassy Haute-Marne
Tarif : 9 – 9 – 19 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-04
fin : 2025-11-04
Date(s) :
2025-11-04
Tout public
New York, 1878 Edison rêve d’éclairer le monde et devient le maître de l’électricité. Une course haletante avec Tesla et le couple Westinghouse. .
La Forgerie Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre Lumière ! Wassy a été mis à jour le 2025-08-23 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne