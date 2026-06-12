Lasseube

Théâtre L’un de nous deux

Domaine Tinou Lasseube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 22:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Deux hommes. Une chambre. La guerre tout autour. Jeudi 18 juin, Théâtre dans les chais accueille L’un de nous deux au Domaine Tinou à Lasseube. Inspirée de faits réels, la pièce imagine la rencontre entre Léon Blum et Georges Mandel, enfermés près du camp de Buchenwald pendant la Seconde Guerre mondiale. Un dialogue intense, humain et bouleversant entre deux figures politiques confrontées à l’Histoire, à leurs convictions… et à leur propre destin. Dégustation et apéro dès 18h30, Spectacle à 20h, Repas chaud après la représentation. .

Domaine Tinou Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 21 77

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English : Théâtre L’un de nous deux

L’événement Théâtre L’un de nous deux Lasseube a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn