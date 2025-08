Théâtre lyrique et musicla Avec les pieds Médiathèque Jean Giraudoux Bellac

Théâtre lyrique et musicla Avec les pieds Médiathèque Jean Giraudoux Bellac vendredi 24 octobre 2025.

Médiathèque Jean Giraudoux 12 Place du Palais Bellac Haute-Vienne

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Dans un appartement, la famille Moute dîne. Ils sont réunis autour d’une table, mais aussi d’un énorme acacia qui a poussé au milieu de leur salon. Car depuis peu, des marronniers, des pruniers, des abricotiers, des chênes, toutes sortes d’arbres se sont mis à pousser au sein des foyers. Chez les Moute, une chance, c’est un acacia, pensez à celles et ceux qui vivent avec des ronces… . Avec les pieds est une performance à mi-chemin entre le numéro de cabaret, le drame lyrique et le clown. À l’instar des œuvres de Claude Ponti et Hayao Miyazaki, le spectacle porte les mêmes valeurs d’écologisme, d’humanisme et d’émerveillement. .

