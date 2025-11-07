Théâtre Lysistrata Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Théâtre Lysistrata

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Vendredi 2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

Théâtre Lysistrata par la Compagnie Incognito

Nous sommes à Athènes en 411 avant Jésus Christ, à l’époque d’Aristophane. La ville est affaiblie par les guerres intenses entre cités grecques. Les athéniens et les spartiates s’entretuent depuis des mois, lorsque la voix d’une femme se fait entendre c’est celle de Lysistrata.

Elle réunit les femmes des deux cités ennemies, et pour obtenir de leurs hommes que la Paix soit enfin signée, elles décident toutes d’engager… la grève de l’amour ! Faire tourner en bourrique leurs machos de maris, en les rendant fous de désir, pour obtenir l’arrêt de la guerre…

Lysistrata a traversé les siècles, c’est une des premières pièces e politique-fiction, sous forme de farce populaire engagée, qu’il faut voir comme l’ancêtre de nos spectacles de café-théâtre. Les allusions à l’actualité étaient nombreuses, les hommes politiques souvent ridiculisés, les scandales étalés sur la place publique… le tout dans une ambiance festive et grivoise, car tout ceci se déroulait sous l’œil bienveillant de Dionysos, le Dieu des vins et des plaisirs…

Billetterie en mairie (sauf samedi matin)Tout public

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00

English :

Theater Lysistrata by Compagnie Incognito

We are in Athens in 411 B.C., the time of Aristophanes. The city is weakened by intense warfare between Greek cities. The Athenians and Spartans have been killing each other for months, when a woman’s voice is heard: Lysistrata.

She brings together the women of the two enemy cities, and to get their men to sign the peace treaty, they all decide to go on a love strike! To turn their macho husbands on their head, driving them mad with desire, in order to bring an end to the war…

Lysistrata has spanned the centuries, and was one of the first political-fiction plays to take the form of a popular farce. There were many allusions to current events, politicians were often ridiculed, and scandals were publicized… all in a festive, saucy atmosphere, because all this took place under the benevolent eye of Dionysus, the God of wine and pleasure…

Tickets at Town Hall (except Saturday morning)

German :

Theater Lysistrata von der Compagnie Incognito

Wir befinden uns in Athen im Jahr 411 v. Chr., zur Zeit des Aristophanes. Die Stadt ist durch die intensiven Kriege zwischen den griechischen Städten geschwächt. Athener und Spartaner haben sich seit Monaten gegenseitig umgebracht, als die Stimme einer Frau zu hören ist: Es ist die Stimme von Lysistrata.

Sie vereint die Frauen der beiden verfeindeten Städte und um ihre Männer dazu zu bringen, endlich Frieden zu schließen, beschließen sie alle, in den Liebesstreik zu treten! Ihre Macho-Ehemänner in den Wahnsinn zu treiben, indem sie sie vor Verlangen verrückt machen, um ein Ende des Krieges zu erreichen…

Lysistrata hat die Jahrhunderte überdauert und ist eines der ersten politisch-fiktionalen Stücke in Form einer engagierten Volksfarce, die man als Vorläufer unserer Café-Theater-Shows sehen muss. Die Anspielungen auf aktuelle Ereignisse waren zahlreich, Politiker wurden oft lächerlich gemacht, Skandale öffentlich ausgebreitet… und das alles in einer festlichen und fröhlichen Atmosphäre, denn all dies geschah unter dem wohlwollenden Blick von Dionysos, dem Gott des Weins und der Freuden…

Kartenverkauf im Rathaus (außer Samstagmorgen)

Italiano :

Teatro Lisistrata della Compagnie Incognito

Siamo ad Atene nel 411 a.C., al tempo di Aristofane. La città è indebolita dalle intense guerre tra le città greche. Ateniesi e spartani si stanno uccidendo da mesi, quando si sente una voce di donna: è quella di Lisistrata.

La donna riunisce le donne delle due città nemiche e, per convincere i loro uomini a firmare finalmente il trattato di pace, decide di fare uno sciopero dell’amore! Per mettere in crisi i loro mariti maschilisti, facendoli impazzire di desiderio, per porre fine alla guerra…

Lisistrata è sopravvissuta ai secoli ed è stata una delle prime opere di finzione politica, sotto forma di farsa popolare, che va vista come l’antesignana dei nostri spettacoli di café-théâtre. C’erano molte allusioni all’attualità, i politici venivano spesso ridicolizzati e gli scandali venivano resi pubblici… il tutto in un’atmosfera festosa e sbarazzina, perché tutto ciò avveniva sotto l’occhio benevolo di Dioniso, il dio del vino e del piacere…

Biglietti presso il Municipio (tranne il sabato mattina)

Espanol :

Teatro Lisístrata de la Compagnie Incognito

Nos encontramos en Atenas en el año 411 a.C., en la época de Aristófanes. La ciudad está debilitada por las intensas guerras entre las ciudades griegas. Atenienses y espartanos llevan meses matándose, cuando se oye la voz de una mujer: es la de Lisístrata.

Ella reúne a las mujeres de las dos ciudades enemigas y, para conseguir que sus hombres firmen por fin el tratado de paz, todas deciden hacer una huelga de amor Volver locos de deseo a sus maridos machistas para poner fin a la guerra…

Lisístrata ha sobrevivido a los siglos, y fue una de las primeras obras de ficción política, en forma de farsa popular, que debe considerarse precursora de nuestros espectáculos de café-teatro. Había muchas alusiones a la actualidad, a menudo se ridiculizaba a los políticos, se hacían públicos los escándalos… todo ello en un ambiente festivo y descarado, porque todo se desarrollaba bajo la mirada benévola de Dioniso, el dios del vino y del placer…

Entradas en el Ayuntamiento (excepto sábado por la mañana)

