Théâtre M.Ibrahim et les fleurs du Coran Salle des fêtes Allemans-du-Dropt

Théâtre M.Ibrahim et les fleurs du Coran

Salle des fêtes 4 Rue de l’église Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

L’association le Grenier du Dropt vous propose une soirée de théâtre intitulé M.Ibrahim et les fleurs du Coran. Un texte signé Eric-Emmanuel Schmitt, il est interprété par Joël Durozier et mise en scène par Carole Barbier. Réservations conseillées.

Salle des fêtes 4 Rue de l’église Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 53 38 04

English : Théâtre M.Ibrahim et les fleurs du Coran

The Grenier du Dropt association presents an evening of theater entitled M.Ibrahim et les fleurs du Coran. Written by Eric-Emmanuel Schmitt, performed by Joël Durozier and directed by Carole Barbier. Reservations recommended.

German : Théâtre M.Ibrahim et les fleurs du Coran

Der Verein Le Grenier du Dropt bietet Ihnen einen Theaterabend mit dem Titel M. Ibrahim et les fleurs du Coran an. Der Text stammt von Eric-Emmanuel Schmitt, wird von Joël Durozier gespielt und von Carole Barbier inszeniert. Reservierungen werden empfohlen.

Italiano :

L’associazione Grenier du Dropt propone una serata di teatro dal titolo M.Ibrahim et les fleurs du Coran. Scritto da Eric-Emmanuel Schmitt, è interpretato da Joël Durozier e diretto da Carole Barbier. Si consiglia la prenotazione.

Espanol : Théâtre M.Ibrahim et les fleurs du Coran

La asociación Grenier du Dropt organiza una velada teatral titulada M.Ibrahim et les fleurs du Coran. Escrita por Eric-Emmanuel Schmitt, está interpretada por Joël Durozier y dirigida por Carole Barbier. Se recomienda reservar.

