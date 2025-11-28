Théâtre Ma chère fille Chartres

Théâtre Ma chère fille

L’association Les Amis de la Médiathèque présente Ma chère fille, une pièce du Théâtre des 3 couleurs.

Tout va bien au château de Grignan jusqu’à l’arrivée de Madame de Sévigné, inquiète pour la santé de sa chère fille. Retrouvailles de famille ? L’exquise épistolière se révèle un monstre d’égoïsme maternel, une belle-mère intrigante et insupportable qui sème le trouble dans la maison. Comment s’en débarrasser ? Une comédie piquante en costumes d’époque qui dresse un portrait exubérant et singulier de Madame de Sévigné. 10 .

English :

Les Amis de la Médiathèque presents Ma chère fille, a play by Théâtre des 3 couleurs.

