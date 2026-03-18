Théâtre: Ma femme est parfaite (Salle Polyvalente)

2 Rue du Maréchal-Ferrant Ussac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Une comédie de Jean Barbier, jouée par les PLAY-Mobiles de l’Amicale Laïque de Saint Pantaléon de Larche.

Les bénéfices seront intégralement reversés à l’Association Kalumna-Casamance pour ses actions au Sénégal.

Tarif: 12 euros.

Réservations: 06 68 69 18 53 .

2 Rue du Maréchal-Ferrant Ussac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 69 18 53

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English : Théâtre: Ma femme est parfaite (Salle Polyvalente)

L’événement Théâtre: Ma femme est parfaite (Salle Polyvalente) Ussac a été mis à jour le 2026-03-15 par Brive Tourisme