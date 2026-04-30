Théâtre Ma femme, la tienne, la nôtre Villers-sur-Mer
samedi 10 octobre 2026 · Villers-sur-Mer
Informations pratiques
Villers-sur-Mer
Théâtre Ma femme, la tienne, la nôtre
Salle de cinéma du casino Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 21:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Une soirée placée sous le signe du rire ! Entre triangle amoureux, quiproquos, mensonges et rebondissements, cette comédie entraîne les personnages dans une succession de situations aussi improbables que désopilantes.
Une soirée placée sous le signe du rire ! Entre triangle amoureux, quiproquos, mensonges et rebondissements, cette comédie entraîne les personnages dans une succession de situations aussi improbables que désopilantes. Les apparences sont parfois trompeuses… et les révélations risquent de bouleverser bien des certitudes !
Une comédie rythmée, pleine d’humour et de surprises, à savourer sans modération. .
Salle de cinéma du casino Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 44 88 infovil@groupetranchant.com
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English : Théâtre Ma femme, la tienne, la nôtre
An evening full of laughter! With a love triangle, misunderstandings, lies and twists and turns, this comedy plunges the characters into a series of situations that are as improbable as they are hilarious.
L’événement Théâtre Ma femme, la tienne, la nôtre Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par OT SPL Deauville
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