Théâtre Ma Femme veut pas! Nancy

Théâtre Ma Femme veut pas! Nancy samedi 15 novembre 2025.

Théâtre Ma Femme veut pas!

13 bis rue de Ponts Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-15 22:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Cette pièce de théâtre est immanquable !

Une comédie hilarante, tout public.

Mehdi cache à sa femme qu’il joue au poker. Lorsqu’elle apprend qu’il a dilapidé toutes les économies du couple, elle lui donne deux mois pour récupérer l’argent. Mehdi est sous pression. Une idée tordue lui vient à l’esprit…Tout public

18 .

13 bis rue de Ponts Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 64 17 33 33

English :

This play is a must-see!

A hilarious comedy for all audiences.

Mehdi hides the fact that he plays poker from his wife. When she learns that he’s squandered all the couple’s savings, she gives him two months to get the money back. Mehdi is under pressure. A twisted idea occurs to him…

German :

Dieses Theaterstück darf man sich nicht entgehen lassen!

Eine urkomische Komödie für jedes Publikum.

Mehdi verheimlicht seiner Frau, dass er Poker spielt. Als sie erfährt, dass er die gesamten Ersparnisse des Paares verprasst hat, gibt sie ihm zwei Monate Zeit, um das Geld zurückzubekommen. Mehdi steht unter Druck. Eine verrückte Idee kommt ihm in den Sinn…

Italiano :

Questo spettacolo è assolutamente da vedere!

Una commedia esilarante per tutte le età.

Mehdi nasconde alla moglie di giocare a poker. Quando lei scopre che ha sperperato tutti i risparmi della coppia, gli dà due mesi di tempo per recuperare i soldi. Mehdi è sotto pressione. Gli viene un’idea contorta…

Espanol :

No se pierda esta obra

Una comedia divertidísima para todas las edades.

Mehdi oculta a su mujer que juega al póquer. Cuando ella se entera de que ha dilapidado todos los ahorros de la pareja, le da dos meses para recuperar el dinero. Mehdi está bajo presión. Se le ocurre una retorcida idea…

L’événement Théâtre Ma Femme veut pas! Nancy a été mis à jour le 2025-07-27 par DESTINATION NANCY