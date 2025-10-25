Théâtre / Ma fois avec vous Rue Mado Cazin Vieux-Boucau-les-Bains

Théâtre / Ma fois avec vous Rue Mado Cazin Vieux-Boucau-les-Bains samedi 25 octobre 2025.

Théâtre / Ma fois avec vous

Rue Mado Cazin Chappelle du Théâtre l’Albret Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

« Ma fois avec vous » seul en scène tricoté et mis en plume par Hélène, cousu par Sandrine.

« Ma fois avec vous » seul en scène tricoté et mis en plume par Hélène, cousu par Sandrine.

Organisé par l’association La Nacelle de Herm le théâtre d’Albret. .

Rue Mado Cazin Chappelle du Théâtre l’Albret Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 13 47

English : Théâtre / Ma fois avec vous

« Ma fois avec vous », a one-woman show knitted and feathered by Hélène, sewn by Sandrine.

German : Théâtre / Ma fois avec vous

« Ma fois avec vous » (Mein Mal mit euch), ein Solo-Stück, gestrickt und gefedert von Hélène, genäht von Sandrine.

Italiano :

« Ma fois avec vous » è una mostra personale lavorata a maglia e con le piume da Hélène e cucita da Sandrine.

Espanol : Théâtre / Ma fois avec vous

« Ma fois avec vous » es un espectáculo individual tejido y emplumado por Hélène y cosido por Sandrine.

L’événement Théâtre / Ma fois avec vous Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-10 par OTI LAS