Théâtre Ma mère est un panda

Salle des fêtes Saint-Pôtan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07

Par la troupe Sur l’estrade

Ma mère est un panda, comédie de Willy Liechty

Un dîner. C’est le temps qu’a Walter, issu d’une famille modeste, pour convaincre son patron très snob qu’il mérite une promotion. Pour l’impressionner, Walter n’hésite pas à louer de faux parents, chics et très cultivés.

Mais les choses se gâtent lorsque Jean, le (vrai) petit frère de Walter, débarque dans ce (faux) dîner…

Billetterie dans le hall de la salle des fêtes les vendredis 13, 20, 27 février et 6 mars de 14h à 17h et les samedis 14, 21, 28 février et 7 mars, de 10h à 12h. .

Salle des fêtes Saint-Pôtan 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 71 41 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Ma mère est un panda Saint-Pôtan a été mis à jour le 2026-01-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme