Théâtre Ma mère est un panda Saint-Pôtan

Salle des fêtes Saint-Pôtan Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06 2026-03-07
Par la troupe Sur l’estrade
Ma mère est un panda, comédie de Willy Liechty
Un dîner. C’est le temps qu’a Walter, issu d’une famille modeste, pour convaincre son patron très snob qu’il mérite une promotion. Pour l’impressionner, Walter n’hésite pas à louer de faux parents, chics et très cultivés.
Mais les choses se gâtent lorsque Jean, le (vrai) petit frère de Walter, débarque dans ce (faux) dîner…
Billetterie dans le hall de la salle des fêtes les vendredis 13, 20, 27 février et 6 mars de 14h à 17h et les samedis 14, 21, 28 février et 7 mars, de 10h à 12h. .
Salle des fêtes Saint-Pôtan 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 88 71 41 13
