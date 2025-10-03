Théâtre Ma peau d’âne Auditorium Espace François Mitterrand Bergerac

Auditorium Espace François Mitterrand 23 boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Théâtre

à partir de 5 ans

Durée 1h

Une réinterprétation du conte qui s’attache à la résistance de la fille face à son père, à la touche magique et décalée de la fée marraine et bien sûr à la rencontre avec le Prince. Une écriture ciselée, une mise en scène enlevée, des costumes enchanteurs, qui font entendre, par l’humour, la féérie, la réflexion, tous les marqueurs du conte mais aussi les enjeux du monde contemporain . .

Auditorium Espace François Mitterrand 23 boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 billetterie.centre.culturel@la-cab.fr

