Théâtre Ma vie en biais Salle des fêtes Clohars-Carnoët

Théâtre Ma vie en biais

dimanche 12 octobre 2025

Théâtre Ma vie en biais

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët

Début : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-12

Compagnie Les Transsibériennes / Tatiana Goussef

« Aujourd’hui, je suis qui ? Tout dépend vous avez besoin de quoi ?! »

Être une vraie héroïne, c’était le projet de sa vie. Mais de clown à bookeuse dans une maison close, Tatiana a décroché (et perdu) 64 petits boulots ! À l’heure de l’ubérisation et des bullshit jobs, comment ajuster notre vie rêvée au monde du travail ? Adaptée du texte de Claudia Shear, immense succès à Broadway, « Ma vie en biais » est le récit poignant et drôlissime d’une victoire contre la précarité.

Tout public (à partir de 12 ans)

Durée 1h15 .

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

