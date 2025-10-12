Théâtre Ma vie en biais Salle des fêtes Clohars-Carnoët
dimanche 12 octobre 2025.
Théâtre Ma vie en biais
Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët Finistère
Début : 2025-10-12 17:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Compagnie Les Transsibériennes / Tatiana Goussef
« Aujourd’hui, je suis qui ? Tout dépend vous avez besoin de quoi ?! »
Être une vraie héroïne, c’était le projet de sa vie. Mais de clown à bookeuse dans une maison close, Tatiana a décroché (et perdu) 64 petits boulots ! À l’heure de l’ubérisation et des bullshit jobs, comment ajuster notre vie rêvée au monde du travail ? Adaptée du texte de Claudia Shear, immense succès à Broadway, « Ma vie en biais » est le récit poignant et drôlissime d’une victoire contre la précarité.
Tout public (à partir de 12 ans)
Durée 1h15 .
Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Talcoat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 53 90
