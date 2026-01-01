Théâtre Macbeth Lèves

Théâtre Macbeth

41 Rue de la Chacatière Lèves Eure-et-Loir

Tarif : 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Habituée aux comédies, la compagnie propose aujourd’hui un Macbeth accessible et contemporain, porté par l’intemporalité du génie de Shakespeare.

Le public réclame souvent des pièces comiques. Pourquoi pas ? La compagie a monté plusieurs comédies, toujours avec plaisir et avec succès. Mais les spectateurs sont prêts à accueillir une oeuvre dramatique à condition d'une part qu'elle soit bien compréhensible, d'autre part qu'elle évoque le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi une adaptation de Macbeth a été écrite pour rendre le texte limpide. Et la pièce est donnée à l'époque actuelle. Le reste c'est le génie de Shakespeare qui le fait.

Lèves 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Accustomed to comedies, the company now offers an accessible and contemporary Macbeth, carried by the timelessness of Shakespeare?s genius.

