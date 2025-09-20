Théâtre Macbeth Maison Lauga Mimbaste

Théâtre Macbeth Maison Lauga Mimbaste samedi 20 septembre 2025.

Théâtre Macbeth

Maison Lauga 514 Rue de la Platrière Mimbaste Landes

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez découvrir la pièce Macbeth par la troupe le Chemin des comédiens de Labatut. Mise en scène Chazli Kaïk librement inspiré du chef d’oeuvre de Shakespeare. Entrée libre de participation au profit des Amis du Moulin de Mimbaste. En cas de pluie, repli à la salle culturelle de Mimbaste.

Maison Lauga 514 Rue de la Platrière Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 47 75 52

English : Théâtre Macbeth

Come and discover the play Macbeth by the troupe le Chemin des comédiens de Labatut. Directed by Chazli Kaïk, freely inspired by Shakespeare’s masterpiece. Admission free, with proceeds going to the Friends of the Moulin de Mimbaste. In case of rain, the show will be staged at the salle culturelle in Mimbaste.

German : Théâtre Macbeth

Erleben Sie das Stück Macbeth von der Truppe le Chemin des comédiens de Labatut. Inszenierung Chazli Kaïk frei nach dem Meisterwerk von Shakespeare. Freier Eintritt zugunsten der Freunde der Mühle von Mimbaste. Bei Regen wird in den Kultursaal von Mimbaste ausgewichen.

Italiano :

Venite a scoprire lo spettacolo Macbeth della troupe le Chemin des comédiens de Labatut. Diretto da Chazli Kaïk e liberamente ispirato al capolavoro di Shakespeare. Ingresso libero, il cui ricavato sarà devoluto agli Amici del Moulin de Mimbaste. In caso di pioggia, lo spettacolo si svolgerà presso la Salle culturelle di Mimbaste.

Espanol : Théâtre Macbeth

Venga a descubrir la obra Macbeth de la compañía le Chemin des comédiens de Labatut. Dirigida por Chazli Kaïk e inspirada libremente en la obra maestra de Shakespeare. Entrada gratuita. La recaudación se destinará a los Amigos del Moulin de Mimbaste. En caso de lluvia, la representación tendrá lugar en la Salle culturelle de Mimbaste.

