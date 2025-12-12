Théâtre MACBETH ou les trois sœurs du destin Ferme de Grangeneuve Villeréal

Théâtre MACBETH ou les trois sœurs du destin

Ferme de Grangeneuve 3561 route de Monpazier Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Pièce adaptée et interprétée par Philippe Nicaud.

Ici, le narrateur mène la danse des mots comme une partition musicale, passant du récit au slam, des protagonistes aux chants, de la poésie au texte original, tout en conservant la trame de la pièce de William Shakespeare.

Chaque personnage avec son caractère propre donne un jeu riche d’interprétation.

Les touches d’humour viennent en contraste avec le personnage ensorcelé de Macbeth qui sombre petit à petit dans les ténèbres.

Les chansons en anglais mènent tout droit dans un imaginaire anglo-saxon.

Le spectateur est alors emporté dans un va et vient émotionnel passant… du tragique au fantastique, du pire au rire. .

Ferme de Grangeneuve 3561 route de Monpazier Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 34 09 87 ferme.de.grangeneuve@gmail.com

English : Théâtre MACBETH ou les trois sœurs du destin

