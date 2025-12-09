Théâtre Macbett de Ionesco Chartres

Théâtre Macbett de Ionesco Chartres mardi 9 décembre 2025.

Théâtre Macbett de Ionesco

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

Mardi 2025-12-09 20:30:00

2025-12-09

Dans Macbett, Ionesco revisite Shakespeare en faisant d’un héros un anti-héros, emporté par l’ambition et la trahison jusqu’à la folie. La pièce explore pulsions humaines, vanité et libre-arbitre.

Avec humour et dérision, Ionesco brouille les genres, passant de la tragédie au vaudeville ou au conte, et fait de la tragédie une farce moderne. Jérémie Le Louët s’empare de cette œuvre pour célébrer un théâtre vivant et populaire, capable de refléter la complexité du monde actuel tout en offrant un terrain de jeu théâtral exaltant. Par la Compagnie des dramaticules. Tout public à partir de 10 ans. 9 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

In Macbett, Ionesco revisits Shakespeare, turning a hero into an anti-hero, driven to madness by ambition and betrayal. The play explores human impulses, vanity and free will.

Ionescos Neuinterpretation von Shakespeares Macbett macht aus einem Helden einen Antihelden, der von Ehrgeiz und Verrat bis zum Wahnsinn getrieben wird. Das Stück untersucht die menschlichen Triebe, Eitelkeit und den freien Willen.

In Macbett, Ionesco rivisita Shakespeare trasformando un eroe in un antieroe, trascinato dall’ambizione e dal tradimento fino alla follia. La commedia esplora gli impulsi umani, la vanità e il libero arbitrio.

En Macbett, Ionesco revisita a Shakespeare convirtiendo a un héroe en un antihéroe, llevado por la ambición y la traición hasta la locura. La obra explora los impulsos humanos, la vanidad y el libre albedrío.

