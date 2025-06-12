Théâtre Madame Bovary Amiens

Théâtre Madame Bovary

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13 19:00:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16

Roman-performance Gustave Flaubert | Hugo Mallon — Cie L’Éventuel Hérisson Bleu

Trois heures pour avoir lu (et tout compris) à Madame Bovary

On a souvent en tête les aventures d’Emma, étudiées au lycée, épouse à l’existence provinciale formatée, qui s’épuise, à vivre aussi intensément que dans ses rêves. Cette œuvre-phare de Flaubert, d’une brûlante actualité, est ambitieusement restituée sur scène en intégralité, sans altération du texte, mais dans un mélange de poésie, théâtre, cinéma en direct et musique live qui immerge pleinement le spectateur dans l’oppressante réalité d’Emma. Après Éducation sentimentale et Les Saisons, Hugo Mallon poursuit son exploration de la littérature au théâtre avec ce troisième roman-performance , interrogeant la quête d’idéal et la violence grotesque des rapports sociaux et la bêtise universelle . Romanesque, réaliste, édifiant !

TARIF 1 · 5 À 20€

DURÉE · 3H10 AVEC ENTRACTE

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Roman-performance Gustave Flaubert | Hugo Mallon ? Cie L?Éventuel Hérisson Bleu

Three hours to have read (and understood) Madame Bovary

We often think of the adventures of Emma, studied in high school, a wife with a formatted provincial existence, exhausted from living as intensely as in her dreams. Flaubert?s seminal work is ambitiously brought to the stage in its entirety, with no alterations to the text, and a blend of poetry, theater, live cinema and live music that fully immerses the spectator in Emma?s oppressive reality. After Éducation sentimentale and Les Saisons, Hugo Mallon continues his exploration of literature in theater with this third novel-performance , questioning the quest for ideals, the grotesque violence of social relationships and universal stupidity . Novelistic, realistic, edifying?

RATE 1 5 TO 20?

RUNNING TIME 3H10 WITH INTERMISSION

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

BOOKING PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Roman-Leistung Gustave Flaubert | Hugo Mallon ? Cie L?Éventuel Hérisson Bleu (Der evtl. blaue Igel)

Drei Stunden, um Madame Bovary gelesen (und alles verstanden) zu haben

Wir haben oft die Abenteuer von Emma aus dem Gymnasium im Kopf, einer Ehefrau in einer formatierten, provinziellen Existenz, die sich selbst erschöpft, um so intensiv zu leben wie in ihren Träumen. Dieses brandaktuelle Hauptwerk Flauberts wird auf der Bühne in seiner Gesamtheit wiedergegeben, ohne den Text zu verändern, sondern in einer Mischung aus Poesie, Theater, Live-Kino und Live-Musik, die den Zuschauer voll und ganz in Emmas bedrückende Realität eintauchen lässt. Nach Éducation sentimentale und Les Saisons setzt Hugo Mallon seine Erforschung der Literatur im Theater mit dieser dritten Roman-Performance fort, in der er die Suche nach Idealen und die groteske Gewalt der sozialen Beziehungen und die universelle Dummheit hinterfragt. Romanhaft, realistisch, erbaulich!

TARIF 1 5 BIS 20?

DAUER 3H10 MIT PAUSE

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG PUBLIKUM

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Roman-performance Gustave Flaubert | Hugo Mallon ? Cie L’Evento del Camerino Blu

Tre ore per aver letto (e capito) Madame Bovary

Pensiamo spesso alle avventure di Emma, studiata al liceo, una moglie con un’esistenza di provincia formattata, che si stanca di vivere intensamente come nei suoi sogni. L’opera fondamentale di Flaubert, quanto mai attuale, viene ambiziosamente portata in scena nella sua interezza, senza modifiche al testo, ma con un mix di poesia, teatro, cinema e musica dal vivo che immerge il pubblico nella realtà opprimente di Emma. Dopo Éducation sentimentale e Les Saisons, Hugo Mallon continua la sua esplorazione della letteratura a teatro con questo terzo romanzo-performance , che esplora la ricerca di ideali, la violenza grottesca delle relazioni sociali e la stupidità universale . Romanzesco, realistico, edificante!

PREZZO 1 DA 5 A 20?

DURATA 3H10 CON INTERVALLO

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Roman-performance Gustave Flaubert | Hugo Mallon ? Cie L’Éventuel Hérisson Bleu

Tres horas para haber leído (y comprendido) Madame Bovary

A menudo pensamos en las aventuras de Emma, estudiada en el instituto, una esposa con una formateada existencia provinciana, que se cansa de vivir tan intensamente como en sus sueños. La obra cumbre de Flaubert, tan actual como siempre, se lleva ambiciosamente a escena en su integridad, sin alteraciones del texto, pero con una mezcla de poesía, teatro, cine en directo y música en vivo que sumerge al público en la realidad opresiva de Emma. Tras Éducation sentimentale y Les Saisons, Hugo Mallon prosigue su exploración de la literatura en el teatro con esta tercera novela-performance , que explora la búsqueda de ideales, la violencia grotesca de las relaciones sociales y la estupidez universal . ¡Novelesco, realista, edificante!

PRECIO 1 DE 5 A 20?

DURACIÓN 3H10 CON INTERMEDIO

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

