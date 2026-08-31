Théâtre – Made in France Saint-Louis
vendredi 6 novembre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Théâtre – Made in France
2 Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Récompensé du Molière 2026 de la mise en scène de théâtre privé, Made in France fait mal en faisant rire. La Cie La Poursuite du Bleu traite ce qui est absurde avec sérieux et ce qui est sérieux avec absurdité ! Émile a enfin obtenu sa peine aménagée. Dès demain, il pourra sortir de prison pour pointer à l’usine. Problème… celle-ci délocalise ! Pour se sauver, Émile va devoir devenir le meilleur des syndicalistes !
« Un vrai théâtre populaire pour éveiller les consciences avec fureur et drôlerie. » TTT Télérama
Cie La Poursuite du Bleu
De Samuel Valensi et Paul-Eloi Forget
Dès 14 ans
Durée : 1h40 .
2 Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 03 13 billeterie@theatrelacoupole.fr
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English :
L’événement Théâtre – Made in France Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue
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