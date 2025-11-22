Théâtre magnétique 3 petits cochons et les 7 nains Neufchâteau

Théâtre magnétique 3 petits cochons et les 7 nains

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Un spectacle ni vraiment court ni vraiment long mais bourré de technologies HYPER modernes. Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est dangereux. Pour ne pas risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se cacher dans la forêt où elle trouvera des alliés de taille… enfin, de petite taille. Après 3 petits cochons, le Théâtre Magnetic s’y met à deux pour démonter un autre conte, toujours en théâtre d’objets, toujours décalé.

Qui a peur du grand méchant loup ? Sûrement pas l’iconoclaste Bernard Boudru qui se plaît à détourner l’allégorie de ce conte populaire destiné aux petits enfants. Le marionnettiste belge s’adresse plutôt aux grands avec une version carnivore, à mille lieues de celle édulcorée par Disney. Les fameux petits cochons Jean-Claude, un caractériel qui ne sait dire que non, Paul-Emmanuel, dopé aux amphétamines, et Patricia, un déménageur compulsif y connaissent un destin bien différent. Pour l’un(e) d’entre eux, ça finira même en love story. Interprétée par des figurines et des peluches, l’histoire est d’un comique irrésistible. Un régal, même pour les végétariens !

Un spectacle de théâtre d’objet intensément délirant, ou comment deux acteurs chamailleurs et très maladroits peuvent réinventer le célèbre conte en le transposant à l’ère du smartphone. Très enlevé, diablement drôle et inventif, pour se payer une belle tranche de rire.

A partir de 8 ans.Tout public

English :

A show that’s neither really short nor really long, but packed with HYPER-modern technology. Being beautiful is great, but being the most beautiful is dangerous. To avoid risking her life, Snow White has to hide in the forest, where she will find some sizeable allies? well, small ones. After 3 Little Pigs, Théâtre Magnetic joins forces to dismantle another fairy tale, always in object theater, always offbeat.

Who’s afraid of the big bad wolf? Certainly not the iconoclastic Bernard Boudru, who enjoys twisting the allegory of this popular tale for small children. Instead, the Belgian puppeteer turns his attention to the grown-ups, with a carnivorous version a world away from Disney?s watered-down version. The famous little pigs? Jean-Claude, a temperamental character who knows only how to say no, Paul-Emmanuel, doped up on amphetamines, and Patricia, a compulsive mover? all meet very different fates. For one of them, it even ends in a love story. Performed by figurines and stuffed animals, the story is irresistibly comic. A delight, even for vegetarians!

« An intensely delirious object-theater show, or how two bickering, clumsy actors can reinvent the famous tale by transposing it to the age of the smartphone. Very lively, devilishly funny and inventive, for a great slice of laughter »

Ages 8 and up.

German :

Eine Show, die weder wirklich kurz noch wirklich lang ist, aber vollgepackt mit HYPER moderner Technologie. Schön zu sein ist gut, aber die Schönste zu sein ist gefährlich. Um ihr Leben nicht zu riskieren, muss sich Schneewittchen im Wald verstecken, wo sie große Verbündete findet… na ja, kleine Verbündete. Nach den drei kleinen Schweinchen macht sich das Théâtre Magnetic zu zweit an die Arbeit, um ein weiteres Märchen zu zerlegen, immer mit Objekttheater, immer schräg.

Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Sicherlich nicht der ikonoklastische Bernard Boudru, der die Allegorie dieses beliebten Märchens für kleine Kinder gerne verfremdet. Der belgische Puppenspieler wendet sich mit seiner fleischfressenden Version, die weit entfernt von der von Disney verwässerten Version ist, eher an die Großen. Die berühmten kleinen Schweine? Jean-Claude, ein temperamentvoller Mann, der nur Nein sagen kann, Paul-Emmanuel, der mit Amphetaminen gedopt ist, und Patricia, eine zwanghafte Umzugshelferin, erleben hier ein ganz anderes Schicksal. Für eine/n von ihnen endet es sogar in einer Love Story. Die Geschichte wird von Figuren und Plüschtieren dargestellt und ist von unwiderstehlicher Komik. Auch für Vegetarier ein Genuss!

« Eine intensiv verrückte Objekttheateraufführung, oder wie zwei zänkische und sehr ungeschickte Schauspieler das berühmte Märchen neu erfinden, indem sie es in das Zeitalter der Smartphones versetzen. Sehr schwungvoll, teuflisch komisch und einfallsreich, um sich eine schöne Scheibe Lachen zu gönnen. »

Ab 8 Jahren.

Italiano :

Uno spettacolo che non è né veramente breve né veramente lungo, ma ricco di tecnologia iper-moderna. Essere bella va bene, ma essere la più bella è pericoloso. Per non rischiare la vita, Biancaneve deve nascondersi nella foresta, dove troverà dei grandi alleati… o meglio, dei piccoli alleati. Dopo i 3 porcellini, Théâtre Magnetic ha unito le forze per dare vita a un’altra favola, sempre con il teatro degli oggetti, sempre fuori dagli schemi.

Chi ha paura del lupo cattivo? Certamente non l’iconoclasta Bernard Boudru, che si diverte a stravolgere l’allegoria di questa popolare favola per bambini. Il burattinaio belga punta alla sua versione carnivora per gli adulti, ben lontana dalla versione annacquata della Disney. I famosi porcellini? Jean-Claude, un personaggio irascibile che sa solo dire di no, Paul-Emmanuel, drogato di anfetamine, e Patricia, un’asportatrice compulsiva, hanno tutti destini molto diversi. Per uno di loro finisce addirittura con una storia d’amore. La storia, interpretata da figurine e peluche, è irresistibilmente comica. Una delizia anche per i vegetariani!

« Un pezzo di teatro d’oggetti intensamente delirante, ovvero come due attori litigiosi e molto maldestri possono reinventare la famosa favola trasponendola nell’era degli smartphone. Divertente, diabolico e inventivo, è una grande risata

A partire dagli 8 anni.

Espanol :

Un espectáculo ni realmente corto ni realmente largo, pero repleto de tecnología HIPER-moderna. Ser bella está muy bien, pero ser la más bella es peligroso. Para no arriesgar su vida, Blancanieves tiene que esconderse en el bosque, donde encontrará algunos aliados importantes… bueno, pequeños. Después de 3 cerditos, Théâtre Magnetic se ha unido para desmontar otro cuento de hadas, siempre con teatro de objetos, siempre fuera de lo común.

¿Quién teme al lobo feroz? Desde luego no el iconoclasta Bernard Boudru, que disfruta retorciendo la alegoría de este popular cuento para niños pequeños. El titiritero belga dirige su versión carnívora a los adultos, muy lejos de la versión aguada de Disney. ¿Los famosos cerditos? Jean-Claude, un personaje temperamental que sólo sabe decir no, Paul-Emmanuel, drogado con anfetaminas, y Patricia, una mudanza compulsiva… todos corren destinos muy diferentes. Para uno de ellos, incluso termina en una historia de amor. Interpretada por figuritas y peluches, la historia es irresistiblemente cómica. Una delicia incluso para los vegetarianos

« Una pieza de teatro de objetos intensamente delirante, o cómo dos actores pendencieros y muy torpes pueden reinventar el famoso cuento trasladándolo a la era del smartphone. Divertida, endiabladamente divertida e ingeniosa, es para reírse a carcajadas

A partir de 8 años.

