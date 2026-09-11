Théâtre – Maintenant, je n’écris plus qu’en français Aix-Marseille Université Le Cube Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Théâtre – Maintenant, je n’écris plus qu’en français

Mercredi 21 octobre 2026 à partir de 20h. Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 20:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Viktor, jeune ukrainien de 20 ans, se trouve à Moscou le 24 février 2022 lors de l’invasion russe en Ukraine. Il y vit depuis 3 ans, réalisant son rêve d’enfance : intégrer la plus prestigieuse école de théâtre russe, le GITIS.

Il fait alors face aux bouleversements provoqués par la guerre : l’amour devient la haine, les amis d’hier deviennent les ennemis d’aujourd’hui. Le rêve d’enfance devient une trahison à son peuple.



Maintenant je n’écris plus qu’en français est une histoire ukrainienne. Elle nous plonge dans un conflit qui traverse des siècles de destins mêlés entre deux peuples et met en lumière le rapport qu’ils entretiennent d’aujourd’hui.



Le récit intime et les circonstances politiques et historiques s’entrechoquent : la famille et la patrie, la jeunesse et la mort, la haine et l’amour, la trahison et la culpabilité … Le spectacle pose une question essentielle : pourquoi combat on ? .

Aix-Marseille Université Le Cube 29 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13621 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Viktor, a 20-year-old Ukrainian, was in Moscow on February 24, 2022, during the Russian invasion of Ukraine. He had been living there for three years, fulfilling his childhood dream of attending the most prestigious Russian theater school, GITIS.

L’événement Théâtre – Maintenant, je n’écris plus qu’en français Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence