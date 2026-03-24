Théâtre Mais où est donc passée Alice ? place du champ de foire Bussac-Forêt
Théâtre Mais où est donc passée Alice ? place du champ de foire Bussac-Forêt samedi 4 avril 2026.
Théâtre Mais où est donc passée Alice ?
place du champ de foire Salle des fêtes Bussac-Forêt Charente-Maritime
Tarif : 8 – 8 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Le Petit Théâtre Bussacais présente Mais où est donc passée Alice ? , une pièce en 1 acte.
.
place du champ de foire Salle des fêtes Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 84 12 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Petit Théâtre Bussacais presents Mais où est donc passée Alice? , a 1 act play.
L’événement Théâtre Mais où est donc passée Alice ? Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-03-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
Prochains événements à Bussac-Forêt (Charente-Maritime)
- Super loto place du champs de foire Bussac-Forêt — 25 avril 2026