Théâtre Mais où est donc passée Alice ? place du champ de foire Bussac-Forêt

Théâtre Mais où est donc passée Alice ?

place du champ de foire Salle des fêtes Bussac-Forêt Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Le Petit Théâtre Bussacais présente Mais où est donc passée Alice ? , une pièce en 1 acte.

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place du champ de foire Salle des fêtes Bussac-Forêt 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 84 12 31

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English :

Le Petit Théâtre Bussacais presents Mais où est donc passée Alice? , a 1 act play.

L’événement Théâtre Mais où est donc passée Alice ? Bussac-Forêt a été mis à jour le 2026-03-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge