Théâtre Mais où est passée Madame Partout ? Salle Ventoux Octeville-sur-Mer

Théâtre Mais où est passée Madame Partout ?

Salle Ventoux 4 Avenue Michel Adam Octeville-sur-Mer Seine-Maritime

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Le 21 novembre à 19h, la salle Ventoux accueille la pièce Mais où est passée Madame Partout ? , mise en scène par Coltilde Samson. Une soirée placée sous le signe du théâtre et de la créativité, où le public est invité à se laisser emporter par une histoire pleine de surprises et d’émotions. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amateurs de spectacle vivant.

Réservation par mail à laservantetheatre76@gmail.com .

compagnie.laservante76@gmail.com

