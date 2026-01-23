Théâtre Mal de Maire Salle des fêtes Chiddes

Théâtre Mal de Maire Salle des fêtes Chiddes dimanche 15 février 2026.

Théâtre Mal de Maire

Salle des fêtes Lieu dit le Bourg Chiddes Nièvre

Le Comité des fêtes de Chiddes vous propose d’assister à la représentation de la pièce Mal de Maire par la Compagnie du Globe, à 16h à la salle des fêtes, le dimanche 15 février 2026. Un spectacle interactif, ludique et participatif. Interprété février par Hervé Colin et Delmira Iglesias. Tarif 8€. Infos comite.fetes.chiddes58@gmail.com   .

