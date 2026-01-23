Théâtre Mal de Maire Salle des fêtes Chiddes
Théâtre Mal de Maire Salle des fêtes Chiddes dimanche 15 février 2026.
Salle des fêtes Lieu dit le Bourg Chiddes Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-15 16:00:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
2026-02-15
Le Comité des fêtes de Chiddes vous propose d’assister à la représentation de la pièce Mal de Maire par la Compagnie du Globe, à 16h à la salle des fêtes, le dimanche 15 février 2026. Un spectacle interactif, ludique et participatif. Interprété février par Hervé Colin et Delmira Iglesias. Tarif 8€. Infos comite.fetes.chiddes58@gmail.com .
Salle des fêtes Lieu dit le Bourg Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comite.fetes.chiddes58@gmail.com
