Théâtre Manger un phoque Amboise

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 12:00:00

Venez assister le samedi 15 novembre 2025 à 11h à la pièce de théâtre « Manger un phoque » sur les thématiques de la fratrie, la migration et la résilience par la Compagnie Supernovæ.

La Compagnie Supernovæ tisse des créations sur mesure pour mettre en lumière le tragique et le poétique de nos existences, les paradoxes de la condition humaine. Du superficiel au très profond, elle aime visiter les mythes et les sujets universels pour décoller le réel du papier peint et l’emporter vers les étoiles.

Tout public dès 9 ans. 12 .

Avenue des Martyrs de la Résistance Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 34 billetterie@ville-amboise.fr

English :

Join us on Saturday, November 15, 2025 at 11am for the play « Manger un phoque » (Eat a Seal) on the themes of siblings, migration and resilience.

German :

Besuchen Sie am Samstag, den 15. November 2025, um 11 Uhr das Theaterstück « Manger un phoque » (Eine Robbe essen), in dem es um die Themen Geschwister, Migration und Resilienz geht.

Italiano :

Sabato 15 novembre 2025, alle ore 11.00, si assiste allo spettacolo « Manger un phoque » (Mangiare una foca) sui temi dei fratelli, della migrazione e della resilienza.

Espanol :

El sábado 15 de noviembre de 2025 a las 11:00 horas, venga a ver la obra « Manger un phoque » (Cómete una foca) sobre los temas de los hermanos, la migración y la resiliencia.

