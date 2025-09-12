Théâtre Marcher jusqu’au soir Théâtre Francis-Planté Orthez
Théâtre Marcher jusqu’au soir Théâtre Francis-Planté Orthez vendredi 6 mars 2026.
Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
2026-03-06
À travers la langue jubilatoire de Lydie Salvayre, son verbe corrosif, sa raillerie et son humour, Christine Serres questionne le milieu du théâtre et ses institutions et exprime son malaise par rapport à la Culture qui renforce chez les uns un sentiment d’appartenance et chez les autres le sentiment que la grande culture est pour les autres. .
Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83
