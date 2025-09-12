Théâtre Marcher jusqu’au soir Théâtre Francis-Planté Orthez

Théâtre Marcher jusqu’au soir Théâtre Francis-Planté Orthez vendredi 6 mars 2026.

Théâtre Marcher jusqu’au soir

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

À travers la langue jubilatoire de Lydie Salvayre, son verbe corrosif, sa raillerie et son humour, Christine Serres questionne le milieu du théâtre et ses institutions et exprime son malaise par rapport à la Culture qui renforce chez les uns un sentiment d’appartenance et chez les autres le sentiment que la grande culture est pour les autres. .

Théâtre Francis-Planté Place St Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83

English : Théâtre Marcher jusqu’au soir

German : Théâtre Marcher jusqu’au soir

Italiano :

Espanol : Théâtre Marcher jusqu’au soir

L’événement Théâtre Marcher jusqu’au soir Orthez a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Coeur de Béarn