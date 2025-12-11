Théâtre Margo chou Nos agacements 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national Aix-en-Provence

Théâtre Margo chou Nos agacements

Vendredi 30 janvier 2026 à partir de 17h. 3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Résidence croisée en partenariat avec Lieux Publics, Centre national de création en espace public, Marseille. Dans Nos Agacements, Margo Chou cherche à comprendre comment la violence naît, souvent dès l’enfance.

Elle a choisi de regarder non la brutalité visible, mais un signe plus diffus l’agacement. Ce trouble intérieur, socialement accepté, souvent moqué, dissimule des tensions profondes. Il s’infiltre dans les gestes, les silences, il précède la colère ou le retrait. Ce projet prend forme dans un laboratoire ouvert, fait de rencontres et d’explorations partagées, dans lequel les artistes cherchent à comprendre ce qui fabrique nos irritations, comment elles nous empêchent, quels sont les variables sur lesquelles jouer pour baisser son taux d’agacement. .

3 bis f, centre d’arts contemporains d’intérêt national 109 avenue du Petit Barthélémy Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

