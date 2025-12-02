Théâtre Maria Amiens

Théâtre Maria

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Début : 2025-12-02 19:30:00

Olivia Barron & Gaëlle Hermant — Cie Det Kaizen

Ce que l’avenir nous réserve

Qui n’a jamais lu son horoscope, particulièrement à l’aube d’une nouvelle année ? Dans la famille de Maria, d’origine italienne, c’est les cartes qu’on tire de mère en fille — et Maria, elle, accueille dans son salon tous celles et ceux qui veulent savoir, leur offrant un tarot thérapeutique pour les aider à déterminer, au fond, pourquoi elles et ils se posent des questions.

Inspiré de vrais entretiens sur l’un des plus vieux métiers du monde, Maria est un spectacle-puzzle, fort et très dur parfois, qui se déploie comme on déplierait l’avenir et le passé — comme on retournerait les arcanes pour dessiner un chemin dans l’incertain. Portée par une puissante musique live, cette traversée des lames, des larmes et des récits de réparations monte en puissance en une cérémonie sublime, qui ébranle au plus profond de l’intime et des convictions et redonne sens au mot espoir.

AUDIODESCRIPTION DISPONIBLE LE 3 DÉC. SUR RÉSERVATION.

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

English :

Olivia Barron & Gaëlle Hermant ? Cie Det Kaizen

What the future holds

Who hasn?t read their horoscope, especially at the dawn of a new year? In Maria?s Italian family, the cards are passed down from mother to daughter? and Maria welcomes anyone who wants to know into her salon, offering a tarot therapy to help them get to the bottom of why they ask.

Inspired by real interviews with one of the world?s oldest professions, Maria is a puzzle-show, strong and sometimes very hard, which unfolds as one would unfold the future and the past? as one would turn the arcana upside down to draw a path through the uncertain. Carried along by powerful live music, this journey of blades, tears and tales of reparation builds up to a sublime ceremony that shakes at the deepest level of intimacy and conviction, and restores meaning to the word hope .

AUDIODESCRIPTION AVAILABLE DEC. 3. UPON RESERVATION.

RESERVATION FOR MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

PUBLIC BOOKING

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Olivia Barron & Gaëlle Hermant ? Cie Det Kaizen

Was die Zukunft für uns bereithält

Wer hat nicht schon einmal sein Horoskop gelesen, besonders zu Beginn eines neuen Jahres? In Marias Familie, die aus Italien stammt, werden die Karten von der Mutter auf die Tochter gelegt ? und Maria empfängt in ihrem Wohnzimmer alle, die es wissen wollen, und bietet ihnen ein therapeutisches Tarot an, um ihnen dabei zu helfen, herauszufinden, warum sie überhaupt Fragen haben.

Inspiriert von echten Gesprächen über einen der ältesten Berufe der Welt, ist Maria ein Puzzlespiel, stark und manchmal sehr hart, das sich entfaltet, wie man die Zukunft und die Vergangenheit entfaltet, wie man die Arkana umdreht, um einen Weg in die Ungewissheit zu zeichnen. Getragen von kraftvoller Live-Musik steigert sich diese Reise durch die Klingen, Tränen und Geschichten von Reparaturen zu einer erhabenen Zeremonie, die tief im Inneren und in den Überzeugungen erschüttert und dem Wort Hoffnung neuen Sinn verleiht.

AUDIODESKRIPTION VERFÜGBAR AM 3. NACH VORANMELDUNG.

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Olivia Barron & Gaëlle Hermant ? Società Det Kaizen

Cosa ci riserva il futuro

Chi non ha mai letto l’oroscopo, soprattutto all’alba di un nuovo anno? Nella famiglia di Maria, di origine italiana, le carte si tramandano di madre in figlia e Maria accoglie nel suo salone tutti coloro che vogliono sapere, offrendo loro un tarocco terapeutico per aiutarli a scoprire, nel profondo, perché si fanno le domande che si fanno.

Ispirato da interviste reali a uno dei mestieri più antichi del mondo, Maria è uno spettacolo-rompicapo, forte e a volte molto duro, che si svolge come si svolgerebbe il futuro e il passato, come si capovolgerebbero gli arcani per tracciare un percorso attraverso l’incertezza. Accompagnato da una potente musica dal vivo, questo viaggio tra lame, lacrime e racconti di riparazione conduce a una cerimonia sublime che scuote il livello più profondo di intimità e convinzione, e dà un nuovo significato alla parola speranza.

AUDIODESCRIZIONE DISPONIBILE IL 3 DICEMBRE. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Olivia Barron y Gaëlle Hermant ? Empresa Det Kaizen

Lo que nos depara el futuro

¿Quién no ha leído alguna vez su horóscopo, sobre todo al comienzo de un nuevo año? En la familia de María, de origen italiano, las cartas se transmiten de madre a hija… y María recibe en su salón a todos los que quieren saberlo, ofreciéndoles un tarot terapéutico para ayudarles a descubrir, en el fondo, por qué se hacen las preguntas que se hacen.

Inspirada en entrevistas reales con una de las profesiones más antiguas del mundo, María es un espectáculo-puzzle, fuerte y muy duro a veces, que se despliega como se desplegaría el futuro y el pasado… como se daría la vuelta a los arcanos para trazar un camino a través de lo incierto. Llevado por una poderosa música en directo, este viaje a través de cuchillas, lágrimas y relatos de reparación desemboca en una sublime ceremonia que estremece en lo más profundo de la intimidad y la convicción, y da un nuevo significado a la palabra esperanza.

AUDIODESCRIPCIÓN DISPONIBLE EL 3 DE DICIEMBRE. RESERVA OBLIGATORIA.

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

