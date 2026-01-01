Théâtre Mariage et châtiment à Montoire-sur-le-Loir

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Début : Dimanche 2026-01-10

fin : 2026-01-11

2026-01-10

Et voici la nouvelle pièce que nous aurons le plaisir de jouer cette année ! Cette fois, au moins, le titre est sans équivoque !

Théâtre Mariage et châtiment à Montoire-sur-le-Loir. Edouard, architecte établi, s’apprête à se rendre au mariage de Fred, son meilleur ami. Mais un imprévu de dernière minute

l’empêche d’y assister. Et pour se justifier, il invente le pire, le dernier des mensonges. Une situation qui l’amènera dans une cascade de manœuvres improbables pour rétablir la vérité. Aggravant sa chute, et celle de tout son entourage. D’après une pièce de David Pharao. 8 .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire ciedudoublejeu@gmail.com

After last season’s presentation of a Vaudeville classic, Feydeau’s Tailleur pour dames , the Double Jeu company returns with this modern play about the conditions of life in small theaters, mixing religion, misunderstandings and? Molière.

L’événement Théâtre Mariage et châtiment à Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2025-10-06 par OT de Vendome Territoires Vendomois