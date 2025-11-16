Théâtre Mariage et châtiment à Vendôme Vendôme

Théâtre Mariage et châtiment à Vendôme

Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Et voici la nouvelle pièce que nous aurons le plaisir de jouer cette année ! Cette fois, au moins, le titre est sans équivoque !

Théâtre Mariage et châtiment à Vendôme. Edouard, architecte établi, s’apprête à se rendre au mariage de Fred, son meilleur ami. Mais un imprévu de dernière minute

l’empêche d’y assister. Et pour se justifier, il invente le pire, le dernier des mensonges. Une situation qui l’amènera dans une cascade de manœuvres improbables pour rétablir la vérité. Aggravant sa chute, et celle de tout son entourage. D’après une pièce de David Pharao. 8 .

Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire ciedudoublejeu@gmail.com

English :

After last season’s presentation of a Vaudeville classic, Feydeau’s Tailleur pour dames , the Double Jeu company returns with this modern play about the conditions of life in small theaters, mixing religion, misunderstandings and? Molière.

German :

Nachdem die Compagnie du Double Jeu Ihnen in der letzten Saison einen Klassiker des Vaudeville präsentiert hat: Tailleur pour dames von Feydeau, kehrt sie nun mit diesem modernen Stück zurück, das die Lebensbedingungen in kleinen Theatern auf den Kopf stellt und Religion, Missverständnisse und …

Italiano :

Dopo aver presentato un classico del Vaudeville: Tailleur pour dames di Feydeau nella scorsa stagione, la compagnia Double Jeu torna con questa commedia moderna sulle condizioni dei piccoli teatri, mescolando religione, equivoci e Molière.

Espanol :

Tras presentar la temporada pasada un clásico del vodevil: Tailleur pour dames , de Feydeau, la compañía Double Jeu vuelve con esta obra moderna sobre las condiciones de vida de los pequeños teatros, en la que se mezclan religión, malentendidos y… Molière.

