Théâtre Marié à tout prix Smart Café Théâtre Brives-Charensac

Théâtre Marié à tout prix

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

spectacle seul

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 20:00:00

fin : 2025-12-27

Date(s) :

2025-12-27

Une comédie populaire par ses situations, explosive par ses dialogues et sincère par ses personnages. Marié à tout prix a été jouée il y a quelques années entre autres par Thierry Beccaro et Dominique De La Coste. A partir de 15 ans.

Smart Café Théâtre 58 bis, avenue Charles Dupuy Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 02 80 80 lesmartcabaret@gmail.com

English :

A comedy that’s popular for its situations, explosive for its dialogue and sincere for its characters. « Marié à tout prix » was performed a few years ago by Thierry Beccaro and Dominique De La Coste, among others. Ages 15 and up.

German :

Eine Komödie, die durch ihre Situationen populär, durch ihre Dialoge explosiv und durch ihre Charaktere aufrichtig ist. « Marié à tout prix » wurde vor einigen Jahren unter anderem von Thierry Beccaro und Dominique De La Coste gespielt. Ab 15 Jahren.

Italiano :

Una commedia popolare per le situazioni, esplosiva per i dialoghi e sincera per i personaggi. « Marié à tout prix » è stata interpretata qualche anno fa, tra gli altri, da Thierry Beccaro e Dominique De La Coste. Dai 15 anni in su.

Espanol :

Una comedia popular por sus situaciones, explosiva por sus diálogos y sincera por sus personajes. « Marié à tout prix » fue representada hace unos años por Thierry Beccaro y Dominique De La Coste, entre otros. A partir de 15 años.

L’événement Théâtre Marié à tout prix Brives-Charensac a été mis à jour le 2025-09-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay