Théâtre Marié à tout prix route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11 22:00:00

2025-10-11

Pièce en tournée dans toute la France, de Nicolas Hirgair. Compagnie « Du Plaisir avant tout ».

route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 08 15 09 du.plaisir.avant.tout@gmail.com

English : Theatre: Married at Any Cost

Play touring throughout France, by Nicolas Hirgair. Theatre company ‘Du Plaisir avant tout’ (Pleasure above all else).

German : Theater: Verheiratet um jeden Preis

Stück von Nicolas Hirgair, das in ganz Frankreich auf Tournee ist. Theatergruppe „Du Plaisir avant tout”.

Italiano :

Spettacolo in tournée in tutta la Francia, di Nicolas Hirgair. Compagnia « Du Plaisir avant tout ».

Espanol :

Obra en gira por toda Francia, de Nicolas Hirgair. Compañía « Du Plaisir avant tout ».

