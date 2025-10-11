Théâtre Marié à tout prix route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée
Théâtre Marié à tout prix route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée samedi 11 octobre 2025.
Théâtre Marié à tout prix
route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : 2025-10-11
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 22:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Pièce en tournée dans toute la France, de Nicolas Hirgair. Compagnie « Du Plaisir avant tout ».
route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 08 15 09 du.plaisir.avant.tout@gmail.com
English : Theatre: Married at Any Cost
Play touring throughout France, by Nicolas Hirgair. Theatre company ‘Du Plaisir avant tout’ (Pleasure above all else).
German : Theater: Verheiratet um jeden Preis
Stück von Nicolas Hirgair, das in ganz Frankreich auf Tournee ist. Theatergruppe „Du Plaisir avant tout”.
Italiano :
Spettacolo in tournée in tutta la Francia, di Nicolas Hirgair. Compagnia « Du Plaisir avant tout ».
Espanol :
Obra en gira por toda Francia, de Nicolas Hirgair. Compañía « Du Plaisir avant tout ».
