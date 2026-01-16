Théâtre Marie des Grenouilles

6, boulevard Jean Baptiste Clément Nouzonville Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Marie des Grenouilles, écrit pat Jean-Claude Grumberg, c’est une histoire simple, des personnages loufoques, quelques tours de magie, deux êtres qui s’aiment, des méchants et des gentils, une fée qui apparait quand on l’appelle, des grenouilles de toutes les couleurs… tout ça pour raconter la recherche d’un monde meilleur.L’histoire ressemble à une fable pour enfants, un conteburlesque où le drôle et le merveilleux, la folie et la cruauté n’ont d’autres desseins que de nous rendre plus bienveillants et intelligents face à la bêtise humaine, l’ambition, le pouvoir tyrannique.Les valeurs à défendre ne sont plus celles de jadis qui prônaient la bravoure des héros, le goût du pouvoir, mais la tolérance entre les peuples, l’ardeur pacifique par la parole pour rétablir la paix.Billetterie

.

6, boulevard Jean Baptiste Clément Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 37 37 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Marie des Grenouilles, written by Jean-Claude Grumberg, is a simple story with zany characters, a few magic tricks, two people who love each other, good guys and bad guys, a fairy who appears when you call her, and frogs of all colors?all telling the story of the search for a better world.The story resembles a children?s fable, a Burlesque tale where the funny and the wonderful, the crazy and the cruel have no other purpose than to make us more benevolent and intelligent in the face of human stupidity, ambition and tyrannical powerthe values to be defended are no longer those of yesteryear, which extolled the bravery of heroes and the taste for power, but tolerance between peoples, peaceful zeal through words to restore peace.Box office

L’événement Théâtre Marie des Grenouilles Nouzonville a été mis à jour le 2026-01-15 par Ardennes Tourisme