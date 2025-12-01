[THEATRE] Marie Stuart TNB Rennes Mardi 24 mars, 19h30 Ille-et-Vilaine

8€, inscription au CMI Rennes, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Assistez à une représentation de la pièce « Marie Stuart » de Friedrich Von Schiller au TNB

2 reines, 1 trône, un duel sans merci. Revivez l’affrontement entre Marie Stuart et Élisabeth Ire dans une mise en scène à la tension magistrale.

Angleterre, XVIe siècle. 2 femmes règnent, 2 puissances s’affrontent. L’histoire a retenu Marie Stuart comme une victime, Élisabeth Ire comme une stratège impitoyable. Mais la vérité se joue ailleurs, entre les lignes du pouvoir. Devenez spectateur de cette guerre psychologique. La scène devient un champ de bataille où chaque regard, chaque silence est une attaque en règle.

**Infos pratiques**

> Places limitées

> 8€

> Réservation au CMI Rennes **avant le vendredi 13 mars**

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-24T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-24T22:00:00.000+01:00

TNB 1 rue saint hélier, rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



