Théâtre Marie Stuart place Charles Huguenel Valence

Théâtre Marie Stuart

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

& moins de 12 ans = 7€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 19:30:00

fin : 2026-03-11 19:30:00

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-12

Chloé Dabert s’intéresse cette fois aux derniers jours de la reine Marie Stuart à travers une mise en scène contemporaine de la tragédie historique de Friedrich von Schiller.

place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com

English :

Chloé Dabert’s contemporary staging of Friedrich von Schiller’s historical tragedy focuses on the last days of Queen Mary Stuart.

