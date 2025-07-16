Théâtre Marie Stuart place Charles Huguenel Valence
Théâtre Marie Stuart place Charles Huguenel Valence mercredi 11 mars 2026.
Théâtre Marie Stuart
place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
& moins de 12 ans = 7€
Date : mercredi 11 mars 2026
Début : 2026-03-11 19:30:00
fin : 2026-03-11 19:30:00
Date(s) :
2026-03-11 2026-03-12
Chloé Dabert s’intéresse cette fois aux derniers jours de la reine Marie Stuart à travers une mise en scène contemporaine de la tragédie historique de Friedrich von Schiller.
place Charles Huguenel Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 70 billetterie@comediedevalence.com
English :
Chloé Dabert’s contemporary staging of Friedrich von Schiller’s historical tragedy focuses on the last days of Queen Mary Stuart.
