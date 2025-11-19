Théâtre Mariés au premier ringard Théâtre municipal Nevers

Théâtre Mariés au premier ringard

Théâtre municipal 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24 20:30:00

Date(s) :

2026-01-24

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus cela crée des rencontres improbables et rocambolesque.

La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ?

Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme sœur, la personne leur convenant à la perfection scientifique.

Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire oui devant le maire sans … ne s’être jamais vu auparavant.

À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante.

Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle ci se moque de nous.

Tarif 17€ (aux moins de 20 ans) et 24€.

Samedi 24 Janvier à 19h au Théâtre municipal de NEVERS. .

+33 6 51 71 97 71 clb.prod.spectacle@gmail.com

