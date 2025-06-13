THÉÂTRE MARIONNETTES Gretel, Hansel, et les autres Amiens

THÉÂTRE MARIONNETTES Gretel, Hansel et les autres

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27

Igor Mendjisky

Si le loup y était, il nous mangerait

Ce soir, les parents sont fatigués, ils veulent que vous vous couchiez vite pour aller dîner, et tant pis pour l’histoire. Mais la nuit n’a pas de saveur si on perd goût au frisson d’y inventer des récits ! Alors, les voilà qui malgré eux se lancent dans une version du conte de Grimm, où les repas ont disparu au profit de pilules rapides à ingérer, et où Gretel et son frère lâchent les adultes trop occupés pour partir, dans la forêt, en quête de l’appétit perdu et des sorcières oubliées. La chambre d’enfant se fait chemin, école, village, les lits deviennent cabanes, supports de projections pour inventions visuelles, ombres chinoises ou manipulations, objets et jouets se changent en marionnettes, dans une improbable farandole de personnages mystérieux et décalés… Un spectacle comme un repas (complet), à dévorer en famille : frémissez de plaisir, vous allez déguster !

DÈS 7 ANS

TARIF 1 · 5 À 20€

DURÉE · 1H15

AUDIODESCRIPTION DISPONIBLE SUR L’UNE DES DATES.

RÉSERVATION ADHÉRENTS

JEUDI 5 JUIN

RÉSERVATION PUBLIC

MARDI 2 SEPTEMBRE

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Igor Mendjisky

If the wolf were here, he’d eat us!

Tonight, your parents are tired, they want you to go to bed quickly for dinner, and too bad for the story. But the night has no flavor if you lose taste for the thrill of inventing stories! So, in spite of themselves, they embark on a version of Grimm?s tale, in which meals have disappeared in favor of quick pills, and Gretel and her brother leave the busy adults to set off into the forest in search of lost appetites and forgotten witches. A child?s bedroom becomes a road, a school, a village; beds become huts, projection supports for visual inventions, shadow puppets or manipulations; objects and toys become puppets, in an improbable farandole of mysterious, offbeat characters? A show like a (full) meal, to be devoured with the whole family: shiver with pleasure, you’re in for a treat!

AGES 7 AND UP

RATE 1 5 TO 20?

DURATION 1H15

AUDIODESCRIPTION AVAILABLE ON ONE OF THE DATES.

BOOKING MEMBERS

THURSDAY JUNE 5

RESERVATION PUBLIC

TUESDAY, SEPTEMBER 2

German :

Igor Mendjisky

Wenn der Wolf da wäre, würde er uns fressen

Heute Abend sind die Eltern müde, sie wollen, dass du schnell ins Bett gehst, um zu Abend zu essen, und das war’s dann mit der Geschichte. Aber die Nacht hat keinen Geschmack, wenn man den Nervenkitzel verliert, Geschichten zu erfinden…! Also stürzen sie sich wider Willen in eine Version von Grimms Märchen, in der die Mahlzeiten zugunsten von schnell einzunehmenden Pillen verschwunden sind und Gretel und ihr Bruder die beschäftigten Erwachsenen im Stich lassen, um im Wald auf die Suche nach dem verlorenen Appetit und den vergessenen Hexen zu gehen. Das Kinderzimmer wird zum Weg, zur Schule, zum Dorf, die Betten werden zu Hütten, Projektionsflächen für visuelle Erfindungen, Schattenspiele oder Manipulationen, Gegenstände und Spielsachen verwandeln sich in Marionetten, in einer unwahrscheinlichen Farandole von mysteriösen und schrägen Figuren? Eine Aufführung wie eine (vollständige) Mahlzeit, die man mit der ganzen Familie genießen kann: zittern Sie vor Vergnügen, Sie werden es sich schmecken lassen!

AB 7 JAHREN

TARIF 1 5 BIS 20?

DAUER 1 STUNDE 15 MINUTEN

AUDIODESKRIPTION AN EINEM DER TERMINE VERFÜGBAR.

RESERVIERUNG FÜR MITGLIEDER

DONNERSTAG, 5. JUNI

RESERVIERUNG ÖFFENTLICHKEIT

DIENSTAG, 2. SEPTEMBER

Italiano :

Igor Mendjisky

Se il lupo fosse qui, ci mangerebbe

Stasera i vostri genitori sono stanchi, vogliono che andiate a letto in fretta per la cena, e peccato per la storia. Ma la notte non ha sapore se si perde il gusto di inventare storie! Ed eccoli allora imbarcarsi a malincuore in una versione della fiaba dei Grimm, dove i pasti sono stati sostituiti da pillole veloci, e Gretel e suo fratello si lasciano alle spalle gli adulti indaffarati per partire nella foresta alla ricerca di un appetito perduto e di streghe dimenticate. La camera di un bambino diventa una strada, una scuola, un villaggio, i letti diventano capanne, gli schermi di proiezione invenzioni visive, le ombre marionette o manipolazioni, gli oggetti e i giocattoli diventano pupazzi, in un’improbabile farandola di personaggi misteriosi e stravaganti? Uno spettacolo come un pasto (completo), da divorare con tutta la famiglia: rabbrividite di piacere, c’è da divertirsi!

A PARTIRE DAI 7 ANNI

PREZZO 1 5 20?

DURATA 1H15

AUDIODESCRIZIONE DISPONIBILE IN UNA DELLE DATE.

PRENOTAZIONE MEMBRI

GIOVEDÌ 5 GIUGNO

PRENOTAZIONE PUBBLICO

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

Espanol :

Igor Mendjisky

Si el lobo estuviera aquí, nos comería

Esta noche, tus padres están cansados, quieren que te acuestes rápido para cenar, y qué pena de cuento. ¡Pero la noche no tiene sabor si pierdes el gusto por la emoción de inventar historias! Así que aquí están, embarcados a regañadientes en una versión del cuento de Grimm, donde las comidas han sido sustituidas por píldoras rápidas, y Gretel y su hermano dejan atrás a los ocupados adultos para adentrarse en el bosque en busca de un apetito perdido y de brujas olvidadas. La habitación de un niño se convierte en carretera, en escuela, en pueblo, las camas en cabañas, las pantallas de proyección en invenciones visuales, las sombras chinescas o las manipulaciones, los objetos y juguetes en marionetas, en un improbable fárrago de personajes misteriosos y extravagantes? Un espectáculo como una comida (completa), para devorar con toda la familia: ¡tiemble de placer, está de suerte!

A PARTIR DE 7 AÑOS

PRECIO 1 5 A 20?

DURACIÓN 1H15

AUDIO DESCRIPCIÓN DISPONIBLE EN UNA DE LAS FECHAS.

RESERVA MIEMBROS

JUEVES 5 DE JUNIO

RESERVA PÚBLICO

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

