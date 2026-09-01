Informations pratiques

Lamorville

Théâtre marionnettes Les Actualités

Lamorville Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Spectacle de marionnettes sans parole de la Compagnie de l’Échelle et des Ateliers Denino, tout public à partir de 8 ans. Durée 55 mn.

Qu’elles soient d’hier ou d’aujourd’hui, les actualités ont la même saveur, la même douceur et la même cruauté. C’est pourquoi nous avons choisi de vous en parler et de vous montrer au travers de quelques faits divers qu’il y a bien des choses que nous savons oublier. Histoire d’en rire ou bien d’en pleurer, vous verrez sur l‘écran noir de deux vieilles TSF des marionnettes-objets s’agiter et deux présentatrices confirmées, grandes collectionneuses d’actualités. Un spectacle gai, sans concession, mais plein d’amour. Sans l’ombre d’un texte, mais accompagnées de musique, bruitage et autres borborygmes, ses petites histoires se situeront entre le rire et le rire jaune.Tout public

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Lamorville 55300 Meuse Grand Est +33 6 73 02 86 44

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English :

A wordless puppet show by the Compagnie de l’Échelle and the Ateliers Denino, suitable for all ages 8 and up. Running time: 55 minutes.

Whether from yesterday or today, the news has the same flavor, the same sweetness, and the same cruelty. That’s why we’ve chosen to talk to you about it and show you, through a few news stories, that there are many things we tend to forget. Whether it makes you laugh or cry, you’ll see object puppets bustling about on the black screen of two old radio sets, alongside two seasoned presenters—avid collectors of news stories. A cheerful, uncompromising show, yet full of love. Without a script to speak of, but accompanied by music, sound effects, and other rumbling noises, these little stories will straddle the line between laughter and bitter humor.

L’événement Théâtre marionnettes Les Actualités Lamorville a été mis à jour le 2026-08-15 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE