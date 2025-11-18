Théâtre & marionnettes L’Oiseau de Prométhée Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Théâtre & marionnettes L’Oiseau de Prométhée

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15 22:00:00

2026-01-15

Autour d’une table de banquet, Camille Trouvé et Brice Berthoud confrontent deux époques celle du mythe de Prométhée à la fin de l’âge d’or, au coeur de la Grèce antique, et celle de la crise de la dette publique grecque de 2015. Ici, Prométhée trompe Zeus au moment du partage du boeuf sacré ; là, le gouvernement grec négocie un nouveau plan de sauvetage…

Ils questionnent l’état du monde, ses déséquilibres, la répartition des richesses dans cette tragi-comédie empreinte de sensibilité. Le rébétiko, ce chant grec des douleurs interprété en direct, accompagne les débats de cette assemblée atypique réunissant les hommes et les Dieux. Comédiens, marionnettes à taille humaine mais aussi spectateurs sont au centre de cette agora passionnante !

Une pièce à la forme spectaculaire comme rarement accueillie au théâtre de Coutances, un véritable coup de coeur pour l’équipe ! .

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 68 jslp@jazzsouslespommiers.com

