Informations pratiques

Villers-sur-Mer

Théâtre : « Marionnettiste »

Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 15:30:00

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, l’association Villers AOC et le CCAS de Villers-sur-Mer proposent la pièce de théâtre « Marionnettiste ». Après la représentation un temps d’échange avec le public sera proposé en présence du CIDFF de Lisieux, des gendarmes de la MPF14.

Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, l’association Villers AOC et le CCAS de Villers-sur-Mer proposent la pièce de théâtre « Marionnettiste » présentée par la compagnie Partage de Midi implantée à Ouistreham.

Lorsque Isa rencontre François, l’amour est au rendez-vous. Il est si drôle, prévenant, protecteur. Elle est perdue dans cette grande ville où elle vient de débarquer et ne connaît personne. Deux années passent, sans heurts, jusqu’à ce que François dévoile peu à peu sa propension à la jalousie et sa possessivité maladive. Et puis, il boit beaucoup aussi. Trop. Le ton monte souvent, les mots sont durs. Arrivent les insultes. Mais François arrive toujours à se faire pardonner. Il sait trouver les mots qui consolent après la crise. Il aime Isa. L’arrivée du petit Paul sera sûrement le remède à ces moments d’égarement. Une nouvelle vie sous le soleil du sud s’ouvrira devant eux. Mais la maltraitance reprend de plus belle, toujours plus violente.

Quand François comprend qu’Isa veut le quitter, les humiliations verbales s’accroissent jusqu’aux menaces de mort…

Ce spectacle est basé sur le récit autobiographique de Marie Anne, publié aux Editions Corlet. Il montre la complexité des violences conjugales, la peur engendrée, l’isolement et le silence des victimes, l’emprise.

Après la représentation, un temps d’échange avec le public sera proposé en présence du CIDFF de Lisieux, des gendarmes de la MPF14. .

Salle de cinéma du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 6 88 35 72 42

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English : Théâtre : « Marionnettiste »

As part of the campaign against violence against women, the Villers AOC association and the CCAS of Villers-sur-Mer are presenting the play “Marionnettiste”. Following the performance, there will be a discussion session with the audience, attended by representatives from the CIDFF in Lisieux and …

L’événement Théâtre : « Marionnettiste » Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-02 par OT SPL Deauville