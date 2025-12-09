Théâtre Marius Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Saint-Brieuc

Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-12-09 20:00:00
fin : 2025-12-10 21:20:00

Début : 2025-12-09 20:00:00

fin : 2025-12-10 21:20:00

Date(s) :

2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11

Ô Fada !

Joël Pommerat adapte Marius de Pagnol en le transposant dans le Marseille d’aujourd’hui, sans le trahir. Partir ?

Ou rester ? Le dilemme est au coeur de ce grand classique qu’il réécrit, prolongeant un travail d’ateliers avec des détenus. Enrichie avec le vécu de chacun, la pièce trouve un écho d’autant plus grand, d’une vérité saisissante. Une version âpre, intense, qui touche en plein cœur.

Spectacle conseillé à partir de 10 ans. .

Théâtre Louis Guilloux La Passerelle Place de la Résistance Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

